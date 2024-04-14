В Оренбурге уровень реки Урал не изменился за 12 часов

Заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что уровень воды в реке Урал не изменился за 12 часов. Он по-прежнему составляет 1187 сантиметров.

По словам Кудинова, подтопление происходит в районе переулка Кустарного и улицы Виноградной. Слова Кудинова приводят РИА Новости.

«Из хороших новостей, мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала (в Оренбурге — ред.) не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров», — сказал Кудинов.

Замглавы Оренбурга подчеркнул, что власти города вместе со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов. Круглосуточно ведется контроль за улицами Красная и Уральская. Кудинов добавил, что дополнительно были выставлены посты в районе Овчинного городка и Менового двора.

По словам Кудинова, улицы и часть дорог остаются перекрытыми из-за подтоплений. Он добавил, что по мере уменьшения воды улицы будут открываться, о чем администрация Оренбурга будет информировать.

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