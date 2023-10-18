В Пакистане потребовали нанести по Израилю ядерный удар

Ряд арабских государств считает, что в отношении Израиля не может быть никаких пиететов, и за ракетный удар по больнице в секторе Газа ближневосточное государство и весь израильский народ должны понести самое суровое наказание.

В частности, выступая в парламенте Пакистана депутат Сарват Фатима потребовала от властей страны нанести по Израилю удар ядерным оружием. Со слов политика, атомная бомба, имеющаяся на вооружении Исламабада, должна перестать быть просто экспонатом.

«Ядерное оружие Пакистана не является экспонатом, я требую от правительства использовать наши ядерные ракеты в качестве средства сдерживания и предупредить израильтян, что, если они не прекратят бомбардировки сектора Газа, они будут стерты с лица земли», - передает слова Фатимы телеканал Al Arabiya, транслируя видео выступления политика.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».