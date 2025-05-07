В Пакистане заявили, что не ведут с Индией прямых переговоров

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о том, что Пакистан не ведет прямых переговоров с Индией, но над разрядкой ситуации работают третьи страны. Об этом в среду пишет РИА Новости.

Как сообщили журналисты, Асиф отметил отсутствие прямых связей с индийской стороной, но он предположил, что страны, которые имеют хорошие отношения с обеими сторонами, уже пытаются раздрядить ситуацию.

Напомним, что обострение ситуации между Пакистаном и Индией произошло 22 апреля – тогда террористы совершили нападение рядом с индийским регионом Джамму и Кашмир. Группа вооруженных людей расстреляла туристов в долине Байсаран, погибло 26 человек. Ранее Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня ночью.