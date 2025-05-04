Индия обвинила Пакистан в десяти нарушениях режима прекращения огня ночью

Пакистан в десятый раз нарушил режим прекращения огня на линии контроля в регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщило Министерство обороны Индии, передает агентство PTI.

Как отметило оборонное ведомство, с наступлением ночи на десятый день подряд пакистанские вооруженные силы неоднократно обстреливали районы, расположенные напротив индийских территорий в таких населенных пунктах, как Купвара, Барамулла, Пунч, Раджури, Мендхара, Наушера, Сандербани и Ахнур.

Нью-Дели утверждает, что подобные нарушения режима прекращения огня происходят каждую ночь после теракта в Пахалгаме. Трагедия, унесшая жизни 26 человек, произошла 22 апреля. Индийские власти обвинили в организации нападения пакистанскую Межведомственную разведку (ISI). Из-за этого отношения между странами обострились.

В ответ на провокации Индия предприняла ряд мер, направленных на усиление своей обороноспособности и дипломатического давления. В частности, 22 апреля Индия сократила вдвое численность своего посольства в Исламабаде.

Также Нью-Дели приостановил действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, запретил выдачу новых виз гражданам Пакистана. Кроме того, военные советники посольства Пакистана были объявлены персонами нон грата в Индии.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Индия нападет на Пакистан в течение нескольких часов.