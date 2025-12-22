Крупный кредит Европейского союза Украине на €90 млрд вызвал резкую критику в западной прессе. Журналист издания Strategic Culture допустил, что средства могут быть использованы киевской властью для подготовки к бегству.

Автор статьи Мартин Джей задается вопросом о реальном назначении огромной суммы. По его мнению, лишь часть денег дойдет до фронта, а остальное растворится в коррупционных схемах. Половина средств, как предполагает журналист, осядет у самого президента Украины и его окружения, еще часть уйдет в виде откатов западным чиновникам, а из остатков сформируют специальный фонд для экстренного побега руководства.

Автор развивает мысль, что в случае паники и угрозы ареста эти деньги могут понадобиться, чтобы подкупить военных или полицейских. Также не исключается вариант, что средства станут финансовой подушкой безопасности для жизни в изгнании, если власти Киева будут вынуждены покинуть страну.

Решение о выделении кредита было принято на саммите в Брюсселе, где от идеи заморозки российских активов временно отказались. При этом предоставление средств сопровождалось разногласиями: Венгрия, Словакия и Чехия заявили, что не станут участвовать в обеспечении этого финансового пакета. Такая позиция союзников лишь усиливает скепсис вокруг прозрачности использования помощи.

