В парламент Южной Кореи вновь представили проект импичмента президента

Законопроект об импичменте президента Южной Кореи Юн Сок Еля вновь представлен на пленарном заседании Национального собрания, при этом голосование может состояться только через 24 часа. Об этом информирует агентство Yonhap.

Согласно законам Южной Кореи, процедура голосования по импичменту может начаться не ранее чем через 24 часа после внесения соответствующего проекта на пленарное заседание, но должна завершиться не позже чем через 72 часа.

После неудачи предыдущей попытки импичмента оппозиция пообещала поднимать вопрос о его отстранении каждую неделю. Ожидается, что голосование, как и в прошлый раз, пройдет около 17:00 (11:00 по московскому времени) 14 декабря.

Накануне представители шести оппозиционных партий представили необходимый документ в соответствующее ведомство парламента. Инициативу поддержал 191 депутат.

В Национальном собрании работают 300 народных избранников, среди которых один является формально нейтральным спикером. Правящая партия «Гражданская сила» имеет в своем распоряжении 108 мест. Для того чтобы инициировать процесс импичмента, необходимо получить 200 голосов из 300.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель сообщил, что планирует до конца бороться с теми, кто обвиняет его в государственной измене.