В парламенте Абхазии объяснили отмену сессии по ратификации соглашения с РФ об инвестициях

В парламенте Абхазии отменили сессию, на которой планировалось обсуждение ратификации межправительственного соглашения с РФ об инвестициях. Об этом сообщил спикер парламента Лаша Ашуба, передает ТАСС.

По его словам, решение об отмене сессии связано с невозможностью утвердить повестку дня. Также парламентарий сообщил о давлении, оказанном на депутатов, которое помешало проведению заседания.

Отмечается, что на сессии должен был присутствовать 21 депутат из 35, однако отсутствие ряда представителей, отметил Ашуба, свидетельствует о наличии давления по обсуждаемому вопросу.

Как ранее отметил депутат Дмитрий Маршания, некоторые политики выступают против подписания соглашения, однако их мнения остаются без должного внимания.

Коллега Маршании, депутат Эрик Рштуни, предложил отложить процесс ратификации до президентских выборов, с чем согласились не все парламентарии. Депутаты Даут Хутаба и Наур Нармания категорически выступили против идеи отложить обсуждение этого вопроса.

Согласно планам парламента, обсуждение соглашения с Россией должно было состояться в пятницу, 15 ноября, однако оппозиция уже анонсировала акцию протеста у здания парламента. В связи с увеличивающейся напряженностью правоохранительные структуры Абхазии переведены на усиленный режим.

Ранее протестующие в Абхазии назвали условие разблокировки трассы в Россию. Протесты начались на фоне ратификации соглашения с РФ об инвестициях.