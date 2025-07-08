Силовики начали обыски в «Электросетях» Карапетяна и заперли входы

В компании «Электросети Армении», владельцем которой является бизнесмен Самвел Карапетян, проводятся обыски сотрудниками силовых структур, сообщили в издании Sputnik Армения.

Агентство, ссылаясь на пресс-службу компании, передает, что «правоохранительные органы находятся в офисе „Электрических сетей“ с 8 утра и сотрудникам запрещен вход в здание».

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян ранее выразил требование о национализации компании, принадлежащей Карапетяну. Соответствующие законопроекты уже прошли первое чтение в парламенте.

Пресс-секретарь Наталья Сарджанян сообщила, что компанию не предупредили о предстоящих обысках и сотрудники силовых структур не предоставили никаких объяснений. В свою очередь, Следственный комитет Армении утверждает, что в офисе «Электросетей» проводятся «неотложные следственные мероприятия».

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