В партии Фицо опровергли слухи об отмене его визита в Москву на День Победы

Визит главы правительства Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы остаётся в планах, он чувствует себя хорошо, сообщил в эфире телеканала JOJ 24 представитель его политической силы Ян Рихтер.

Недавно словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что в последние дни премьер-министр Словакии Фицо без каких-либо объяснений несколько раз отменял запланированные рабочие встречи.

Телеканал напомнил о ситуации, которая произошла в апреле, когда бывший президент Чехии Милош Земан сообщил, что Фицо не смог присутствовать на их совместной пресс-конференции из-за проблем со здоровьем.

Впоследствии Фицо подтвердил эти сведения, отметив, что полученная травма причиняла ему неудобства и поэтому некоторые пункты его рабочего графика пришлось скорректировать.

«К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву — прим. ред.), поэтому, я полагаю, что он поедет», — сказал Рихтер.

По мнению депутата, проведение некоторых ранее запланированных мероприятий может быть отменено по объективным причинам. Он подчеркнул, что Фицо ранее перенёс серьёзные операции, но это не препятствует ему исполнять обязанности премьер-министра Словакии.

«То, что он отменяет некоторые мероприятия, где сначала говорил, что будет, в этом случае не является подтверждением того, что он не способен выполнять свою работу. Когда я слышу коллег, то некоторые его чуть ли не хоронят, но это далеко не так», — заключил Рихтер.

Ранее врач раскрыл причину госпитализации президента Сербии Вучича в США, из-за чего тот не сможет побывать на Параде Победы в Москве 9 мая.