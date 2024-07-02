В Севастополе прошли тренировки флота со стрелковым оружием

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном канале в социальных сетях рассказал о том, с чем были связаны громкие звуки в городе во вторник, 2 июля.

По данным Развожаева, звуки стрельбы были связаны с тем, что в районе двух бухт – Стрелецкой и Камышовой, а также Южного и Северного молов примерно до 21 часа проводились тренировки расчетов ППДО. Все это сопровождалось стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

То есть, переживать не стоит – в городе все спокойно. Напомним, ранее мы рассказали об обстреле Белгородской области, где пострадал человек. Удары пришлись одновременно по пяти населенным пунктам региона. Подробнее в материале.