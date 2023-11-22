В Пентагоне назвали сумму, которую выделили союзники Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин, объявил о значительном объеме финансовой помощи, выделенной Киеву в ходе работы контактной группы по Украине.

С начала конфликта, по его словам, уже было выделено более 80 миллиардов долларов с целью поддержки Украины. Об этом пишет РИА новости.

Ллойд Остин выразил гордость этой значительной суммой, подчеркнув важность поддержки, оказываемой международным сообществом в условиях продолжающегося кризиса на Украине. Помощь предоставляется не только с целью восстановления и стабилизации региона, но и для обеспечения безопасности и благосостояния украинского народа, подчеркнули военные эксперты США.

Ллойд Остин выразил надежду на то, что эта финансовая помощь будет способствовать дальнейшим военным действиям Украины в сложных геополитических условиях.