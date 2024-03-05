В Пентагоне опровергли заявление главы сингапурского МО о применении F-35 на Украине

Соединенные Штаты не применяют свои истребители F-35 в целях обнаружения точек с российскими ПВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделали представители американского Министерства обороны, их слова передает информационное агентство РИА Новости .

Комментируя недавнее заявление главы сингапурского Минобороны Нг Энг Хена, представитель оборонного ведомства США заявил, что страна не использует свои истребители на Украине.

Сингапурский министр сделал соответствующее заявление в ходе выступления на дебатах по военным поставкам. По словам Нг Энг Хена, американское руководство применяет самолеты для поиска позиций российских ПВО на Украине и передает данные странам НАТО.

Ранее поступала информация о том, что Еврокомиссия собирается значительно нарастить оборонное производство на территории Европы.