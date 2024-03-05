В Пентагоне опровергли заявление главы сингапурского МО о применении F-35 на Украине
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Соединенные Штаты не применяют свои истребители F-35 в целях обнаружения точек с российскими ПВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделали представители американского Министерства обороны, их слова передает информационное агентство РИА Новости.
Комментируя недавнее заявление главы сингапурского Минобороны Нг Энг Хена, представитель оборонного ведомства США заявил, что страна не использует свои истребители на Украине.
Сингапурский министр сделал соответствующее заявление в ходе выступления на дебатах по военным поставкам. По словам Нг Энг Хена, американское руководство применяет самолеты для поиска позиций российских ПВО на Украине и передает данные странам НАТО.
Ранее поступала информация о том, что Еврокомиссия собирается значительно нарастить оборонное производство на территории Европы.