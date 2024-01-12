В Пентагоне рассказали о целях ударов США в Йемене

Американский министр обороны Ллойд Остин, пребывающий в данный момент в больнице, заявил, что целью ударов Соединенных Штатов и стран-союзников в Йемене являлись БПЛА и ракеты, вместе с техническими возможностями разведки хуситов. Об этом он сообщил в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне Штаты и Великобритания нанесли свыше 20 воздушных ударов по объектам в 4 провинциях Йемена, в том числе и столице Сане. Об этом сообщали представители местных органов власти.

В заявлении Остин сообщил, что целью американских ударов были локации, которые ассоциировались с БПЛА и летательными аппаратами йеменского движения, а также, их баллистическими и крылатыми снарядами вместе с техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки.

По словам американского министра, целью атаки на хуситские объекты было снижение способности движения представлять угрозу для судов и международной торговли.

Ранее сообщалось, что хуситы пообещали отомстить Соединенным Штатам и Великобритании заставить их «заплатить высокую цену» за нападение на Йемен.