В Пентагоне высказались по поводу ударов вглубь России

Запрет на нанесение ударов вглубь территории России не будет снят из-за угрозы эскалации.

Такое заявление сделала высокопоставленная представительница Министерства обороны США в ходе специального брифинга для представителей СМИ по ситуации вокруг военного конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, Пентагон не поменял свою позицию по поводу выдаче Киеву разрешения на использование западного оружия для ударов вглубь территории РФ.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг испытывал страх за жизнь Зеленского в начале СВО.