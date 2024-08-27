США не будут снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь территории РФ несмотря на жалобы президента Украины Владимира Зеленского, который активно призывает от них отказаться.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что политика Штатов в этом вопросе не меняется. По его словам, Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву в виде поставок оружия и боеприпасов, но использовать их для ударов по РФ разрешения не даст.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине западные страны начали активную поддержку Киева, поставляя на вооружение ВСУ свои боеприпасы, технику и оружие. Россия неоднократно заявляла, что такие действия приведут к эскалации конфликта и призывала западных «партнеров» Украины прекратить бесконтрольную передачу оружия, однако никакой реакции на это не последовало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представит главе США план по урегулированию конфликта в сентябре.