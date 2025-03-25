В переговоры России и США вовлекут ООН

Встреча экспертных групп из России и США, прошедшая в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, выдалась сложной, но принесла пользу обеим странам, поскольку стороны смогли затронуть широкий круг вопросов. Об этом проинформировал ТАСС Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и член российской делегации.

По словам Карасина, взаимодействие между Россией и США будет продолжено при поддержке международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и отдельные государства.

В целом, по его оценке, диалог был конструктивным и необходимым. Он подчеркнул, что американская сторона также выразила заинтересованность в продолжении обсуждений.

Ранее сообщалось, что заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00 мск.