В Петербурге уничтожили тонны санкционных продуктов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают заниматься выявлением и уничтожением незаконно ввезенной сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили РБК в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, начиная с 2015 года в российской регионе изъяли и утилизировали 509,6 тонны продовольственных товаров зарубежного производства. Наиболее часто в Россию незаконно ввозили молочные изделия, мясную и рыбную продукцию, а также свежие овощи и фрукты.

За первые месяцы 2025 года сотрудники контролирующих органов выявили 73,5 кг контрабандных товаров. В перечень изъятой продукции вошли разнообразные сыры, йогурты, сливочное масло, творожные изделия, паштеты, колбасная продукция, фрикадельки, котлеты, испанский хамон и латвийские шпроты.

География происхождения товаров охватывает 14 европейских государств, включая Великобританию, Германию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, страны Балтии, Нидерланды, Польшу, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.

Сравнительный анализ данных показывает существенное снижение объемов незаконного ввоза продовольствия по сравнению с предыдущими отчетными периодами. По информации Россельхознадзора, за 2024 год было зафиксировано 10,8 тонны санкционной продукции, что значительно меньше показателей прошлых лет.

В ведомстве связывают эту положительную динамику с активизацией информационно-разъяснительной и профилактической работы, направленной на пресечение попыток нелегального импорта запрещенных товаров.

Ранее Европейский союз (ЕС) впервые назвал условия для отмены санкций против России.