«В победу на поле боя уже мало кто верит»: выяснилось, когда сложатся условия для завершения СВО

Все чаще в СМИ появляются слухи о возможности скорых мирных переговоров между Россией и Украиной. Политолог Вадим Сипров рассказал, когда стоит ждать завершения конфликта.

По словам Сипрова, Россия продолжит вести СВО до победного конца, даже если Украина пойдет на территориальные уступки.

«Любой компромисс с Киевом и Западом — это отложенный конфликт, новая вынужденная спецоперация. А на фоне провала контрнаступления ВСУ число сторонников компромисса стало расти», — поделился оценкой эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседника, чтобы избежать нового конфликта, Россия будет вести борьбу до полного разгрома украинских военных.

«Наша страна обладает ресурсами, достаточными для решения задач СВО в сроки от четырех месяцев до полугода. Но сама спецоперация — это лишь один из сюжетов глобальной политической игры. Дальнейшие действия России станут понятны, когда оформятся новые политические тренды», — считает политолог.

Как заявил Сипров, на внешнюю политику России влияет международная политическая ситуация. В частности, противостояние США и Китая, а также интеграционные процессы в странах Третьего мира.

«Скорее всего, именно осенью сложатся политические условия для завершения СВО. В Киеве по-прежнему отметают компромиссы, но трезвомыслящие политики, вроде Генри Киссинджера, уже давно говорят об их необходимости. В победу Украины на поле боя уже мало кто верит», — заключил эксперт.

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