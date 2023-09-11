«Западу нужно время, чтобы восполнить запасы»: выяснилось, когда Киев может пойти на мирные переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова пойти на переговоры, если Москва проявит инициативу. По его словам, Соединенные Штаты пока не видят у России интереса разрешить конфликт дипломатическим путем. Об этом он рассказал в интервью известному американскому телеканалу.

По мнению политолога Алексея Ванифатова, госсекретарь США врет, когда говорит о нежелании России вести мирные переговоры.

«Москва неоднократно говорила о готовности к обсуждению мирных инициатив. Это Украина, наоборот, заявляла о невозможности мирных переговоров с Россией. Причем закрепила это на законодательном уровне», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что в недавнем интервью известному британскому журналу президент Украины Владимир Зеленский снова подчеркнул, что мирные переговоры с Россией невозможны.

«Это показывает, что между Вашингтоном и Киевом есть разногласия по вопросу достижения мира. После принятия итоговой декларации на G20 Запад увидел, как выросла поддержка России остальными странами и поэтому заговорил о мире», — сказал политолог.

По словам Ванифатова, западные страны будут все чаще склонять Украину к мирным переговорам. Он видит несколько объяснений этому.

«Во-первых, Западу нужно время, чтобы восполнить запасы оружия. Во-вторых, США хочет сменить киевские власти на более сговорчивые. За эти сражаться уже мало кто хочет. В-третьих, им нужны мирные переговоры, чтобы выдать их за свое достижение», — пояснил собеседник.

Политолог прогнозирует, что переговоры могут начаться через полтора-два месяца и приведут к длительному перемирию. Но если у западных стран есть желание привести Украину к победе на поле боя, могут, по его мнению, произойти провокации от Киева и возобновление конфликта.

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