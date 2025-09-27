В подбрасывании свиных голов к мечетям во Франции нашли российский след

Французские следственные органы выдвинули предположение о причастности России к серии провокационных акций, связанных с подбрасыванием свиных голов к мечетям на территории страны. Об этом сообщила газета Monde.

При этом официальные представители правосудия признают, что на данный момент отсутствуют прямые доказательства, подтверждающие эту версию.

По информации следствия, организатор этих провокаций сейчас находится на территории Сербии. В отношении этого лица уже выдан ордер на арест.

Полиция связывает деятельность этого человека с работой российской военной разведки. Отмечается, что Франция провела обмен разведывательной информацией с странами-союзниками, после чего гипотеза о возможной причастности России получила дополнительное подтверждение.

По данным издания, подозреваемый ранее уже участвовал в организации аналогичных провокационных акций.

Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, насадившего свиную голову на забор мечети.