Силовики задержали мужчину, подбросившего свиную голову к мечети

Правоохранительные органы задержали мужчину, подбросившего голову свиньи к мечети в ауле Козет в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по региону.

Задержанным оказался гражданин РФ 1982 года рождения. Его доставили в следственный орган для допроса, после чего поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, неизвестный мужчина ранее принес к мечети под Краснодаром свиную голову и насадил ее на забор. Свои действия он снимал на видео. После того как россиянин совершил свои противоправные действия, он скрылся.

Правоохранителям предстоит выяснить, какую цель таким поступком преследовал мужчина. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края выразило благодарность властям и силовым структурам за оперативную работу и задержание подозреваемого.

Ранее стало известно, что в екатеринбургском офисе «Русской общины» заметили листовки с запрещенными материалами.