В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Какой-либо другой информации источник не привел.

Ранее в нескольких областях Украины работал сигнал воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифрового развития страны, тревога звучала в Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В марте 2022 года российские военные вошли в Херсон. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на обычную жизнь в городе это не повлияло. 15 марта вся территория Херсонской области была взята под контроль.

Херсонская область стала частью России в результате референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Согласно официальным данным, за вхождение в состав РФ проголосовали 87,05% жителей региона. Явка на референдум составила 76,86%.

В ноябре того же года генерал Сергей Суровикин, являвшийся на тот момент командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, предложил отвести войска в Херсонской области за Днепр. Его предложение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства тогда сообщил, что здоровье и жизнь российских военных остается на первом месте. Вместе с тем гражданскому населению предложили покинуть Херсон.

Ранее мы сообщали, что в Харькове практически не осталось критической инфраструктуры после ударов ВС РФ.