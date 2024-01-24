В Подмосковье избиратели без регистрации по месту жительства смогут проголосовать на выборах президента

В Московской области избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства, смогут проголосовать на выборах президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Избирательная комиссия региона определила пятьдесят восемь участков на территории Подмосковья, где такие граждане смогут отдать свой голос. Перечень этих участков опубликован на официальном сайте Мособлизбиркома.

Для того, чтобы проголосовать на выборах президента России, не имеющие регистрации по месту жительства могут прийти на ближайший из указанных выше избирательных участков. С собой нужно иметь паспорт и письменное заявление. После этого избиратель получит бюллетень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что все проекты в регионе удается запускать благодаря поддержке президента России.