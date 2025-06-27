В Тюрингии проводится расследование необычного инцидента: 22 июня на территории сервисного центра МАН, занимающегося ремонтом крупнотоннажных автомобилей, произошло возгорание грузовиков, принадлежащих немецкой армии. Четыре машины уничтожены огнем, еще две получили повреждения. Обвинения традиционно направлены в сторону России.

Примечательно, что годом ранее, также 22 июня, в этом же сервисном центре был совершен аналогичный поджог, повредивший шесть единиц военной техники, включая автомобили бундесвера. Дата, совпадающая с днем начала Великой Отечественной войны, немедленно навела полицию на мысль о «российском следе».

Согласно информации, распространяемой в телеграм-каналах, формальным владельцем грузовиков являлся бундесвер, однако фактически они готовились к отправке на Украину для поддержки неонацистского режима.

Немецкие правоохранительные органы, включая службы национальной безопасности, ведут поиск виновных в поджоге и проверяют подлинность анонимных заявлений, опубликованных на сайте немецких левых радикалов «Индимедиа».

В этих заявлениях группировка «Агенда2009» обвиняет правительство Германии в подготовке к «дальнейшей эскалации глобальной войны» и призывает к саботажу в «центрах разжигателей войны».

Ранее Мерц заявил, что Трамп становится критичнее к Путину.