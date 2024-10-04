В Польше «детская водка» привела к скандалу и отставкам чиновников

Алкогольные напитки, недавно появившиеся на прилавках польских магазинов, в бутылках, напоминающих детские, вызвали скандал в политическом сообществе Польши, сообщило РИА Новости.

Один из польских производителей алкогольной продукции недавно представил на рынок ликеры с содержанием алкоголя 15%, наливку крепостью 28% и водку с крепостью 40%, упакованные в пластиковые тюбики, напоминающие упаковки фруктовых соков и детских муссов.

В польской прессе продукцию прозвали «алкотюбиками» или «детской водкой». СМИ активно начали распространять фотографии с бутылками. На такой необычный «детский» продукт обратили власти Польши.

Одним из первых отреагировал премьер-министр республики Дональд Туск. Он пообещал, что люди в правительстве, которые допустили появление такой продукции в магазинах, будут наказаны.

«Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей», — отметил он.

Сразу после заявления Дональда Туска министр здравоохранения Польши Изабелла Лещина приняла решение об отставке директора Национального центра по борьбе с зависимостями Петра Яблоньского.

Спикер сейма Шимон Холовня поручил директору Управления по защите конкуренции и потребителей разобраться в возникшей ситуации.

В ответ на общественный резонанс производитель «детской водки» объявил о прекращении выпуска своей продукции и отзыве ее из магазинов.

Ранее сообщалось, что в Польше решили на федеральном уровне бороться с бобрами. Отмечалось, что власти республики намерены принять законопроекты, которые позволят контролировать места обитания этих животных, а также защитят дамбы от их разрушительного влияния.