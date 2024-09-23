В Польше с бобрами решили бороться на федеральном уровне

Польские власти собираются принять решения, которые позволят контролировать места обитания бобров, а также защитят дамбы от их разрушительных действий. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на прошедшем заседании кризисного штаба, посвященного наводнениям на юге страны.

Чиновник заявил, что в 2010 году уже принимались подобные инициативы, которые при этом не нашли понимания у экологов. По словам премьер-министра, безопасность населенных пунктов и стабильность дамб важнее любви к животным. Эксперты считают, что дамбы от грызунов можно уберечь, если их возводить на большем расстоянии от рек, либо укрывать сделанной из металла сеткой.

Ранее сообщалось о том, что в Приморском крае ведется розыск медведя, который пробрался в дом и убил отца с сыном.