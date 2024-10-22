В Польше испугались последствий угроз в адрес России
Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Петербург спровоцируют ответ России
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Угрозы польских военачальников о возможной атаке на Калининград или Санкт-Петербург могут привести к серьезной реакции со стороны России, сообщил Do Rzeczy.
В середине октября в польских медиа появилась информация о том, что экс-глава Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил о том, что Польша «нападет непосредственно на Санкт-Петербург», если Россия развернет агрессию против стран Балтии.
Позднее он несколько отстранился от своего высказывания, утверждая, что его слова были истолкованы неправильно, хотя говорила так неясно и неоднозначно, что возникало ощущение, будто он не оправдывался, а, напротив, подтверждал свою точку зрения.
Другой генерал, Вальдемар Скшипчак, также выразил угрожающее мнение, что в случае конфликта между Россией и НАТО, Варшава возьмет под контроль Калининград.
«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия», — говорится в публикации.
Подчеркнуто, что высказывания этих генералов воспринимаются не как мнения отдельных экспертов, а как отражение позиций военной и политической элиты Польши, поскольку они ранее занимали высокие посты в армии.
Генералы, таким образом, рискуют не своими, а жизнями всех граждан Польши.
В статье также отметили, что с таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток.
Ранее глава Генштаба Польши признался в планировании нападения на Петербург. Польша активно закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров на случай нападения России.