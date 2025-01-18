В Польше назвали истинную причину стремления Трампа завершить конфликт на Украине
Экс-премьер Польши Миллер объяснил желание Трампа завершить войну на Украине
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Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее завершить вооруженный конфликт на Украине. Его истинная цель – получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Украине.
Такое мнение в интервью Rzeczpospolita высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
По его словам, республиканец мечтает о Нобелевской премии мира за завершение этого военного конфликта.
Ранее доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил, от чего будет зависеть позиция США на переговорах по Украине.
Специалист отметил, что у избранного президента-республиканца никогда не было четкого плана по Украине.
При этом аналитик считает, что окончательную точку в конфликте способен поставить только русский солдат. Это и задаст окончательную формулировку для переговоров и именно на реальную обстановку будет ориентироваться Трамп.