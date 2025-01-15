Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил в беседе с RT , от чего будет зависеть позиция США на переговорах по Украине.

Специалист отметил, что у избранного президента-республиканца никогда не было четкого плана по Украине. Это подтверждают и слова кандидата на пост главы Пентагона Питера Хегсета, который сказал, что Трамп урегулирует конфликт «на настолько выгодных для Киева условиях, насколько это возможно». Последняя фраза оказалась ключевой и несет за собой определенный тайный смысл, считает Ордуханян.

«Все будет зависеть от успехов нашей армии на фронте, насколько мы сможем продвинуться и насколько сможем закрепиться. И вот исходя именно из этой ситуации Трамп будет действовать. Он ведь сказал о том, что существует реалии, он подчеркнул их и подчеркнул статус Крыма», — высказался эксперт.

При этом аналитик считает, что окончательную точку в конфликте способен поставить только русский солдат. Это и задаст окончательную формулировку для переговоров и именно на реальную обстановку будет ориентироваться Трамп.

Напомним, что Россия неоднократно выражала согласие с переговорами, но все идеи, выдвигаемые также и международным сообществом, отвергались Киевом. Запад продолжает поставлять вооружение и припасы, мешая урегулированию обострения.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на заявление Келлога об уступках США по Украине.