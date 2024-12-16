В Польше не хотят поддерживать Украину из-за споров по Волынской резне

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска в открытом письме к польскому правительству, опубликованном на портале Myśl Polska, призвала Польшу разорвать отношения с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни.

Она подчеркнула, что невозможно вести партнерский диалог с государством, которое основывает свою идентичность на злодейской идеологии бандеровцев.

Лидер фонда также потребовала от Киева признания Волынской резни геноцидом против польского народа, наказания виновных и отказа от бандеровской идеологии. По ее мнению, Варшава должна опираться исключительно на свои интересы, а не на мнение украинского руководства.

Соколовска напомнила, что Украина должна быть признательна Польше за оказанную помощь, а не выдвигать требования.

«Мы требуем прервать переговоры с украинской стороной, не соглашаясь на эксгумацию польских жертв на украинских условиях!» — заключила автор письма.

Летом 2016 года нижняя палата парламента Польши приняла решение установить 11 июля как Национальный день памяти жертв геноцида, который был осуществлен украинскими националистами в отношении польского населения в 1943-1945 годах.

По мнению Варшавы, в период с 1939 по 1945 годы представители ОУН-УПА* организовывали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и на юго-восточных территориях II Речи Посполитой.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина не войдет в состав ЕС до решения вопроса Волынской резни.

*запрещенная в России экстремистская организация.