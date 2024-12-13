В Польше объяснили отказ отправлять войска на Украину историческими обстоятельствами

Польша не собирается отправлять своих военных на Украину, поскольку это может быть истолковано как попытка разделения страны. Кроме того, для польских вооруженных сил подготовка «экспедиционных контингентов» не является приоритетной задачей. Об этом сообщил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире третьей программы Polskie Radio.

Севера отметил, что на принятое решение влияют исторические обстоятельства и желание опровергнуть «нарратив» Москвы о том, что «Польша готова и заинтересована в оккупации западной части Украины».

Кроме того, по его словам, основное внимание властей сосредоточено на повышении боевой готовности польских вооруженных сил для защиты страны от потенциальных внешних угроз, а не на подготовке экспедиционного корпуса.

Также он добавил, что подготовка к экспедиционной операции, включая миссии по наблюдению или миротворческой деятельности, имеет совершенно другой характер. С этим лучше справляются их западные партнеры.

Ранее сообщалось, что Польша усилила воздушную безопасность якобы из-за активизации российской авиации.