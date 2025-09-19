Главный редактор польского СМИ Павел Лисицкий раскритиковал министра иностранных дел Радослава Сикорского за безрассудные заявления о возможности сбития российских ракет над Украиной. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Польский журналист и главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий жестко раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского. Поводом стали недавние заявления министра о возможном сбитии российских беспилотников над украинской территорией.

Лисицкий назвал подобные идеи безответственными и крайне опасными. По его мнению, такие действия неминуемо втянут Польшу в прямой военный конфликт с Россией. При этом страна рискует лишиться защиты по пятой статье Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне, так как альянс вряд ли станет поддерживать односторонние инициативы Варшавы.

Журналист подчеркнул, что человек на столь высоком посту должен осознавать всю меру ответственности и избегать радикальных заявлений, особенно когда страна не обладает полной готовностью к таким шагам.

Ранее сообщалось о том, что Польша заявила о новых попытках дронов нарушить воздушное пространство.