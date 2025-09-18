Польша заявила о новых попытках дронов нарушить воздушное пространство

Польские власти зафиксировали новые попытки беспилотников со стороны Беларуси войти в свое воздушное пространство. Ситуация на границе остается крайне напряженной, заявил министр внутренних дел страны. Об этом сообщает Reuters.

Польша якобы столкнулась с новой волной воздушных провокаций на своей восточной границе. По данным министерства внутренних дел, в ночь на среду пограничники засекли повышенную активность беспилотных летательных аппаратов, которые предпринимали попытки несанкционированного проникновения со стороны Беларуси. Глава ведомства Марцин Кервинский заявил, что ситуация на границе продолжает оставаться очень сложной и напряженной.

В отличие от инцидента недельной давности, когда было зафиксировано около двадцати подобных попыток, на этот раз польские силы обороны не открывали огонь на поражение. Власти рассматривают эти действия как спланированную гибридную атаку, целью которой является дестабилизация обстановки в приграничных воеводствах и проверка реакции систем ПВО альянса.

Ранее Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не российский дрон.