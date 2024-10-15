Глава МВД Польши заявил о миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии достигла серьезного кризисного уровня. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

В ответ на наплыв мигрантов польские власти начали ограничивать право на убежище, и такие меры получили широкую поддержку среди населения. Так, осенью 2021 года в стране создали буферную зону на границе с Белоруссией для контроля ситуации.

После парламентских выборов осенью 2023 года некоторые ограничения были отменены, а в июне 2024 года Польша вновь восстановила буферную зону из-за растущего числа попыток нелегального пересечения границы.

С начала текущего года было зафиксировано более 26 тыс. попыток нелегального проникновения в Польшу из Белоруссии. В связи с данной ситуацией Варшава также рассматривает возможность временной приостановки права на убежище для мигрантов из республики.

Ранее мигрантам в Иркутской области запретили работать в такси и торговле.