В Польше призвали не допустить отправку войск на Украину

Польские военные не будут принимать участие в вооруженном конфликте на Украине. С данным заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Он подчеркнул, что отправка польских военных в зону спецоперации исключена.

Севера пояснил, что сомневается в способности ВСУ вернуть взятые под контроль РФ территории.

Пополнение украинской армии не позволит кардинально изменить ситуацию, добавил он.

«Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты [Россией]», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что пленный боевик ВСУ рассказал, как проходил обучение в Польше по стандартам НАТО.