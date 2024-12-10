В Польше призвали не допустить отправку войск на Украину
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Польские военные не будут принимать участие в вооруженном конфликте на Украине. С данным заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
Он подчеркнул, что отправка польских военных в зону спецоперации исключена.
Севера пояснил, что сомневается в способности ВСУ вернуть взятые под контроль РФ территории.
Пополнение украинской армии не позволит кардинально изменить ситуацию, добавил он.
«Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты [Россией]», — заключил чиновник.
Ранее сообщалось о том, что пленный боевик ВСУ рассказал, как проходил обучение в Польше по стандартам НАТО.