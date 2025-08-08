В Польше разгорается конфликт между новым президентом и правительством из-за аэропорта

В Польше нарастает политический кризис из-за того, что премьер-министр Дональд Туск принципиально отказывается встречаться с новоизбранным президентом Каролем Навроцким. Об этом сообщил портал wPolityce.

Как заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, Навроцкий успел провести переговоры со спикером Сейма, вице-премьером, министром обороны страны и лидерами «Левых», однако с премьером республики так и не смог встретиться из-за его нежелания общаться.

«Каким-то образом президенту Навроцкому удается встречаться и искать решения, часто очень сложно общаться со всеми, кроме одного человека, потому что Дональд Туск не хочет разговаривать», — отметил Богуцкий.

Как отмечает источник, конфликт обострился из-за разногласий по поводу строительства Centralny Port Komunikacyjny (CPK) — крупнейшего аэропортного хаба в Европе. Навроцкий настаивает на реализации масштабного проекта, который будет включать высокоскоростное железнодорожное сообщение с малыми городами, в то время как правительство Туска решило сократить финансирование.

Интересно, что противостояние вспыхнуло практически сразу после инаугурации Навроцкого 6 августа. Уже 7 августа президент публично заявил о намерении добиваться возврата к первоначальному плану CPK.

Кроме того, известно, что Туск, комментируя инициативу Навроцкого, призвал его «не мешать» работе действующего правительства Польши.

