В Польше заговорили о необходимости как можно скорейшего установления добрососедских отношений с Российской Федерацией на фоне непрекращающейся в стране антироссийской истерии. На это прямо указал польский политолог Лешек Сыкульский.

Как написал он в своем Twitter-аккаунте, в Польше уже создано политическое формирование PRA (Польское антивоенное движение), основателем которого Сыкульский и является.

«После многих трудностей мы наконец смогли зарегистрировать нашу ассоциацию», — сообщил он.

Сыкульский проинформировал также, что первые мероприятия новой политсилы запланированы на осень нынешнего года.

Как заявил ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Скшипчак, Украина может получить истребители F-16 в ближайшие 2-3 месяца.