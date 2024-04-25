В Польше суд приговорил гражданина РФ к 2,5 годам за шпионаж

Суд в Польше приговорил российского гражданина к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, говорится на сайте Окружного суда Гданьска.

Как отмечает местная прокуратора, гражданин РФ шпионил в пользу российского государства, осуществляя свою шпионскую деятельность относительно воинских частей, расположенных на севере-востоке Польши.

Отмечается, что российский гражданин легально проживал на территории Польши на протяжении многих лет. Он занимался предпринимательской деятельностью. Как следует из данных суда, мужчина состоял в сообществах военно-исторической реконструкции. Там, по данным ведомства, он устанавливал и поддерживал контакт с польскими военными, что позволило ему передавать информацию российской разведки.

Помимо этого, мужчина причастен к коррупционным преступлениям, связанных с таможенным оформлением товаров.

«Собранные доказательства также привели к тому, что трем польским гражданам были предъявлены обвинения в коррупционных правонарушениях, связанных с таможенным оформлением», — следует из публикации на Окружного суда.

В марте 2023-го года спецслужбы Польши провели обыски в Варшаве и городе Тыхы в рамках расследования дела о шпионаже в интересах Москвы. При проведении обысков сотрудники изъяли 48,5 тысяч евро и 36 тысяч евро, а также компьютеры и мобильные устройства.

Также в прошлом году были задержаны минимум 16 иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу российского государства. В числе задержанных были граждане России, Белоруссии и Украины.

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