В Польше обратили внимание на то, как изменился тон выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает АБН, ссылаясь на слова польских журналистов из телеканала TVN24.

Напомним, в своем недавнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин подчеркнул, что Украина должна признать сложившуюся ситуацию с территориями. Он также процитировал известное выражение: «Где ступает нога русского солдата, там наша земля».

Также в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин прокомментировал возможность продвижения российских вооружённых сил на территории Украины. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым, и в этом смысле вся Украина является частью России.

В Польше считают, что столь «наглое поведение» российского лидера обусловлено его тесными отношениями с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

«Не возможно себе представить, что год или полтора назад он бы сказал что-то подобное. Он тогда говорил очень осторожно, очень деликатно… Но именно Дональд Трамп и его возвращение в Белый дом заставили Путина почувствовать себя уверенно. А война на Ближнем Востоке еще больше усилила это чувство Владимира Путина», — возмутились в польском издании.

Ранее сообщалось, что сразу после выступления президента России Владимира Путина, глава киевского режима Владимир Зеленский обратил внимание на ситуацию в Сумской области. На заседании Совета по нацбезопасности он обсудил положение дел в этом регионе.