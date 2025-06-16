Жители Польши больше не хотят помогать Украине, так как на эту помощь тратится большое количество средств и ресурсов. Об этом сообщил польский еженедельник Myśl Polska.

По утверждению издания, власти Польши бросились помогать Киеву еще до того момента, как решение об этом было принято руководством Евросоюза. Они взялись оплачивать многочисленные украинские кредиты. Жители страны выступают против такой практики и не хотят, чтобы Варшава потакала всем интересам Украины.

«Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», — указали журналисты.

Ранее в этом же издании обвинили украинские власти в том, что они стараются замолчать тему Волынской резни. Это происходит из-за боязни прекращения помощи со стороны Запада. На Украине точно понимают, что распространение правды о Волынской резне, которая произошла в годы Второй мировой войны, сильно навредит имиджу Киева.