Украина на безвозмездной основе получила от многих европейских стран, в частности, Германии, Дании, Чехии и Польши, большое количество техники и боеприпасов.

Свои склады эти страны оставили практически пустыми, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.

Поддержка ВСУ не прошла бесследно и для НАТО. Им пришлось заплатить за это высокую цену, добавил эксперт.

Таким образом, если Североатлантический альянс столкнется с необходимостью ведения боевых действий, то у его армий возникнут проблемы, заключил Билински.

Ранее сообщалось о том, что претендент на пост президента Польши надругался над флагом ЕС.