В Польше заявили, что не должны сбивать российские ракеты над Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet заявил, что польские военные не должны сбивать российские ракеты, летающие над территорией Украины.

Это заявление совпало с информацией, опубликованной в американской газете Hill, в которой сообщалось о письме членов палаты представителей США к президенту Джо Байдену. В документе выражается просьба разрешить Польше расширить свои возможности противовоздушной обороны (ПВО) на штабы Украины для перехвата российский ракет.

Официальный Киев, в свою очередь, ранее не раз призывал западные страны увеличить помощь по защите своего воздушного пространства. Недавно советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Украина должна самостоятельно обеспечивать свою противовоздушную оборону.

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ Олег Тяпкин предупредил, что в случае попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной Москва даст «конкретный и адекватный ответ». Он отметил, что российская дипломатия неоднократно поднимала вопрос о рисках прямого участия западных государств в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Кроме того, система ПВО работала в Киеве.