В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радио ZET, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине.

Он отметил, что инициативу и достижения в этом противостоянии можно отнести к российской стороне. По его словам, если рассматривать ситуацию исключительно с точки зрения захваченных территорий, то Россия фактически выигрывает эту войну.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск выразил мнение, что конфликт, который происходит на Украине, входит в свою решающую фазу. Туск добавил, что у мира есть реальный шанс, что локальный конфликт перерастет в глобальную войну.