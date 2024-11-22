В Польше заявили о вступлении украинского конфликта в его решающую фазу

Конфликт, который происходит на Украине, входит в свою решающую фазу. Так считает польский премьер-министр Дональд Туск. Его слова привело РИА Новости.

Политик выступил перед представителями национального союза учителей и заявил им, что они присутствуют при историческом моменте.

«Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — указал он.

Туск добавил, что у мира есть реальный шанс, что локальный конфликт перерастет в глобальную войну. Особенно этот шанс возрос в последние дни. И никто не в состоянии сказать, чем в итоге этот конфликт закончится.

Ранее польский министр Сикорский пригрозил, что власти закроют в Польше все пока еще оставшиеся российские консульства. Такие меры будут приняты, если РФ не прекратит некие акты саботажа. До этого поляки уже закрыли генеральное консульство России в Познани.