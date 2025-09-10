В Польше заявили о сбитых над территорией страны БПЛА: инцидент дошел до НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны и уничтожении нескольких беспилотников. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, польским военнослужащим пришлось применить оружие против нарушителей, после чего были закрыты четыре аэропорта, включая варшавский аэропорт имени Шопена и Жешув-Ясенка. Туск также подчеркнул, что об инциденте оперативно доложил руководству НАТО.

Оперативное командование ВС Польши объявило о работе польских и союзных самолетов. Наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

Польские власти рассматривают нарушение воздушного пространства как акт агрессии, представляющий угрозу безопасности граждан.

Инцидент произошел на фоне ночной воздушной тревоги на всей территории Украины. Киевская городская военная администрация объявила о работе противовоздушной обороны (ПВО), тревогу отменили только к утру.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозах ударов в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, граничащих с Польшей.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российским регионом свыше 20 дронов за ночь среды.