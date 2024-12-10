В Польше заявили об уверенности в том, что США не выйдут из состава НАТО при Трампе

Соединенные Штаты не станут выходить из состава Североатлантического альянса, несмотря на все грозные заявления Трампа. Такую уверенность высказал Владислав Косиняк-Камыш, глава Министерства обороны Польши. Он сообщил об этом во время выступления на радиостанции Radio Zet.

По утверждению польского министра, все слова Трампа о возможном выходе США из НАТО имеют двойное дно. Он своими угрозами хочет заставить всех остальных участников блока платить более внушительные взносы.

«Они должны мобилизовать тех, кто не выполняет требования, о которых договорились в НАТО, то есть о минимуме в 2%», — указал польский военный.

Трамп ранее также заявил, что Мексике и Канаде, если они хотят и дальше получать внушительные субсидии от США, стоит войти в состав государства в качестве отдельных штатов. Он предупредил канадского премьера, что после инаугурации введет таможенные пошлины на ввоз товаров из Канады в размере 25% от стоимости.