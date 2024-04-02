Премьер Израиля прокомментировал убийство в Газе членов гуманитарной организации

Премьер Израиля Нетаньяху прокомментировал убийство членов американской гуманитарной организации World Central Kitchen, которые погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление политика, сделанное им в социальной сети X.

В ходе видеообращения Нетаньяху заявил об ответственности израильских вооруженных сил за авиаудар, который был нанесен по гуманитарному конвою американской организации World Central Kitchen, когда тот был на территории сектора Газа. Он же заявил, что это убийство было непреднамеренным, однако подобные случаи во время войны происходят. С его же слов, в настоящее время ведется тщательное расследование инцидента.

Гуманитарный конвой попал под авиаудар 2 апреля. В результате атаке погибли семи человек. Среди них граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. После случившегося события гуманитарная организация заявила о замораживании работы в данном регионе. Известно, что погибшие двигались на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которых были опознавательные логотипы. В World Central Kitchen заявили, что все передвижения были согласованы с ЦАХАЛ.

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