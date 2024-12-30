В посольстве Казахстана временно перестанут выдавать ИНН иностранцам с начала 2025 года

Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам в посольстве Казахстана временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба посольства в РФ.

Уточняется, что указанная мера начинает действовать с 1 января 2025 года. Причина данного решения - завершение срока действия пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через заграничные учреждения Республики Казахстан».

Напомним, что ИИН является код в базе данных, нужный для получения цифровых государственных услуг в Казахстане и для открытия счетов в банках страны.

Ранее МИД Казахстана призвал граждан республики, которые находятся в РФ, иметь при себе документы.