В правительстве Германии выступили за переговоры с Россией

Немецкие политики выступили с критикой в адрес НАТО: им не понравились новые планы альянса, согласно которым расходы на оборону должны вырасти до 3,5 или 5% от ВВП.

Представители партии социал-демократов (СДПГ), которая входит в кабмин Германии, предложили начать переговоры с Россией.

Об этом решении со ссылкой на подписанный политиками манифест сообщает журнал Stern.

Политические деятели Германии считают, что переговоры с Россией должны стать альтернативой перевооружению немецкой армии, как это планирует министр обороны Борис Писториус.

Также политики призывают прекратить размещение на территории ФРГ новых американских ракет средней дальности.

Ранее сообщалось о том, что в Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России, напомнив о "зеленых человечках". Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль отметил, что Москва может использовать любые средства для достижения своих целей, в том числе отправку в Эстонию так называемых "зеленых человечков".

Он призвал страны Европейского союза (ЕС) настроиться на то, чтобы противостоять намерениями Москвы и стать сдерживающим фактором для любой угрозы извне.