В президента Кении бросили ботинок во время его речи об экономическом положении

Во время публичного заявления президента Кении Уильяма Руто произошел неожиданный инцидент — в главу государства из толпы бросили ботинок, когда он говорил об экономике страны и жизни людей. Видео инцидента опубликовало РБК.

На кадрах видно, как нарушитель бросил обувь в сторону президента. Руто успешно отбил башмак и остался невредим.

Полиция задержала троих человек, причастных к инциденту. По информации правоохранительных органов, это был спонтанный акт протеста. Как отмечает агентство Reuters, в Кении сейчас наблюдаются острые социально-политические проблемы.

В стране также продолжаются массовые протесты, связанные, как пишет издание, с ростом уровня коррупции и планами правительства повысить налоги. Известно, что в ходе столкновений с правоохранительными органами погибли более 40 человек.

Реагируя на ситуацию, президент Руто принял решение отказаться от планов повысить налоги, а также уволил нескольких членов правительства и пригласил представителей оппозиции к диалогу в кабинет министров.

Ранее сообщалось, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибудет в Москву на празднование Дня Победы.